Trafik Yasasında Kapsamlı Değişiklik

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte Türkiye genelinde trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. TBMM’de kabul edilen düzenleme ile hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yeni yasayla birlikte yalnızca para cezaları yükselmedi; bazı ihlallerde ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araçların trafikten men edilmesi gibi ek yaptırımlar da devreye alındı.

Yetkililer, yeni düzenlemenin özellikle tehlikeli sürüş davranışlarını azaltmayı amaçladığını vurguluyor.

Hız Sınırı İhlallerine Kademeli Ceza

Yeni düzenlemede hız ihlallerine yönelik cezalar kademeli olarak artırıldı.

Hız sınırını 6–10 km/s aşan sürücülere 2 bin TL

26–35 km/s aşanlara 12 bin TL

36–45 km/s aşanlara 15 bin TL

46–55 km/s aşanlara 20 bin TL

66 km/s ve üzeri hız ihlaline 30 bin TL para cezası uygulanacak.

Ayrıca yüksek hız ihlallerinde sürücülerin ehliyetlerine 30 günden 90 güne kadar el konulabilecek.

Ehliyetsiz Araç Kullanımına Rekor Ceza

Yeni yasa kapsamında ehliyetsiz araç kullananlara yönelik cezalar da ciddi şekilde artırıldı.

Hiç ehliyeti olmadan araç kullananlara 40 bin TL

Ehliyeti geçici veya kalıcı olarak alınmış kişilerin araç kullanması durumunda 200 bin TL ceza uygulanacak.

Bu durumda aracı kullandıran araç sahiplerine de ayrıca idari para cezası kesilecek.

Kırmızı Işık İhlali ve Tehlikeli Sürüş

Kırmızı ışık ihlalleri de yeni düzenlemede önemli başlıklardan biri oldu.

İlk ihlalde 5 bin TL ceza uygulanacak.

Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda ceza 80 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler için ise cezalar daha da ağırlaştırıldı.

Drift yapan sürücülere 46 bin TL

Trafikte makas atan veya yolu kasıtlı şekilde kapatan sürücülere 90 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Bu ihlallerde ayrıca ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi de gündeme gelebilecek.

Alkollü ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma

Yeni düzenlemeye göre kandaki alkol oranı 0,50 promilin üzerinde olan sürücülere 25 bin TL para cezası verilecek.

Tekrar eden ihlallerde ceza 50 bin TL’den başlayarak 150 bin TL’ye kadar yükselebilecek.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüler için ise çok daha ağır bir yaptırım uygulanacak. Bu durumda sürücülere 150 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek.

Ayrıca alkol veya uyuşturucu testini reddeden sürücülere 150 bin TL para cezası ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak.

Trafikte Saldırgan Davranışlara Ağır Yaptırım

Yeni düzenleme ile trafikte saldırgan davranışlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

Başka araçları ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldırgan davranışlarda bulunan sürücülere 180 bin TL para cezası kesilecek.

Bu ihlallerde ayrıca 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç trafikten men uygulanabilecek.

Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyenler

Acil durum araçlarına yol vermemek de yeni düzenlemede ağır yaptırımlar arasında yer aldı.

Ambulans, itfaiye veya diğer acil yardım araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin TL para cezası kesilecek.

Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulabilecek.

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı

Araç kullanırken cep telefonu kullanmak da yüksek cezalarla karşılık bulacak.

İlk ihlalde 5 bin TL

Aynı yıl ikinci ihlalde 10 bin TL

Üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Kazadan Kaçanlara Hapis Cezası

Yeni düzenlemeye göre ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk eden sürücüler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Bu sürücülerin ayrıca ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak.

“Dur” İhtarına Uymayana 200 Bin TL

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Bu ihlali gerçekleştiren sürücülere 200 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca 60 gün ehliyete el koyma ve 60 gün araç trafikten men yaptırımı uygulanabilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte trafik denetimlerinin daha da sıklaştırılması ve kazaların azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer bireylerin hayatını riske atmamak için kurallara titizlikle uymaları gerektiğini vurguluyor.