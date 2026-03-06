Bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, dünya ekonomisinin nabzını tutan akaryakıt sektörünü yeniden gündemin merkezine yerleştirdi.

Bölgedeki askeri çatışmalar sürerken İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını ilan etmesi ve ticaret gemilerine yönelik tehditler, küresel petrol ve gaz taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdi.

Enerji piyasalarında belirsizlik arttıkça akaryakıt ürünleri küresel fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı.

Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğin devam etmesi halinde akaryakıt sektöründe hem üretim hem de dağıtım maliyetlerinin yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler, dünyada yalnızca enerji piyasalarının değil; nakliye, sigorta ve küresel ticaret ağlarının da yeniden şekillenmesine neden olurken, akaryakıt sektörünün karmaşık ve hassas yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.