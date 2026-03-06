Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çiftlikte ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve beraberindeki teknik ekipler bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Çiftlikte yapılan incelemelerde yangının yol açtığı zararlar değerlendirildi.

Ramazan Bilir, yangından etkilenen üreticiye geçmiş olsun dileklerini ileterek hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Yetkililer, yangından zarar gören üreticiye gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.