Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini hem hane ziyaretlerinde hem de toplu iftar programlarında hemşerileriyle paylaşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez AK Parti Onikişubat teşkilatı ile aynı sofrada buluştu.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’in de katılımıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Başkan Toptaş, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Yoğun teşkilat programlarının arasında gerçekleştirilen buluşmada, hem sahadaki çalışmalar değerlendirildi hem de teşkilat mensuplarının aileleriyle birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu yaşandı.

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Ramazan ayı boyunca yürütülen saha çalışmalarına, teşkilat ruhunun önemine ve birlik içinde hareket etmenin sağladığı güce dikkat çekti.

Başkan Toptaş: “Birlik ve koordinasyonla Onikişubat için çalışıyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuşmasında Ramazan ayının en güzel anlarının iftar sofralarında yaşandığını belirterek, teşkilat mensupları ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Bu tür buluşmaların yalnızca bir yemek programı olmadığını, aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren ve teşkilat ruhunu pekiştiren önemli bir vesile olduğunu dile getirdi.

Ramazan ayının başlamasından itibaren AK Parti Onikişubat teşkilatının sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Toptaş, teşkilat mensuplarının hemen her gün vatandaşlarla iftar sofralarında buluştuğunu ve gönül bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Sosyal medya ve saha ziyaretleri aracılığıyla bu çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başkan Toptaş, “Onikişubat teşkilatımızın her mahallede, her sokakta hemşehrilerimizle buluştuğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu büyük gayret ve fedakârlık için başta İlçe Başkanımız olmak üzere kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Sahada kurulan güçlü iletişim hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırıyor”

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin sorunlarını çözmek ve şehri geleceğe hazırlamak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Toptaş, belediyecilik hizmetlerinin güçlü bir ekip çalışmasıyla anlam kazandığını vurguladı. Belediyenin hayata geçirdiği projelerin ve yatırımların vatandaşlara doğru şekilde anlatılmasında teşkilatların çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Toptaş, “Bizler belediye olarak projeleri hayata geçiriyoruz ancak bu çalışmaların vatandaşlarımızla buluşmasında teşkilatlarımızın emeği çok büyük. Sahada kurulan güçlü iletişim sayesinde yapılan hizmetler daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu nedenle elde edilecek her başarının en büyük payı teşkilatımızın olacaktır” diye konuştu.

Teşkilat içinde güçlü bir uyum ve aile ortamı bulunduğunu ifade eden Başkan Toptaş, bu birlikteliğin tesadüfen oluşmadığını, büyük emek ve fedakârlıkla ortaya çıktığını belirterek, “Bugün burada gördüğümüz tablo, güçlü bir ekip ruhunun ve samimi bir birlikteliğin göstergesidir. Bu birlik ve beraberlik sayesinde hem ilçemiz hem de şehrimiz için çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kekeç: “Bu buluşma bir teşkilat iftarından çok aile iftarıdır”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise konuşmasında programın yalnızca bir teşkilat buluşması değil, aynı zamanda büyük bir aile buluşması olduğunu ifade etti. Teşkilat çalışmalarının yoğun bir tempo içinde sürdüğünü belirten Kekeç, AK Parti siyasetinin büyük emek, fedakârlık ve özveri gerektirdiğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca teşkilat olarak çok yoğun bir program yürüttüklerini dile getiren Kekeç, her gün çok sayıda iftar programı ve ev ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Teşkilat mensuplarının vatandaşlarla birebir temas kurarak gönül bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Kekeç, “Ramazan ayının başından bu yana neredeyse her gün sahadayız. Günlük 12-13 ayrı program gerçekleştiriyoruz. İftar programlarının ardından da aile ziyaretleri yaparak hemşehrilerimizle hasbihal ediyor, onların taleplerini ve beklentilerini dinliyoruz. Bu buluşmalar bizim için son derece kıymetli” dedi.

Bu yoğun çalışmaların arkasında büyük bir fedakârlık olduğunu vurgulayan Kekeç, teşkilat mensuplarının çoğu zaman aileleriyle birlikte iftar yapamadığını ancak buna rağmen büyük bir özveriyle görevlerini sürdürdüğünü söyledi. Ailelerin de bu süreçte teşkilat çalışmalarına önemli destek verdiğini belirten Kekeç, “Bugün burada ailelerimizin de bizimle birlikte olması çok anlamlı. Çünkü bu çalışmaların arkasında onların desteği ve sabrı var. Birçok arkadaşımız evine geç saatlerde gidiyor, çocukları uyuduktan sonra eve dönebiliyor. Bu nedenle ailelerimize ayrıca teşekkür ediyor ve haklarını helal etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.