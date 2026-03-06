Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Müdür Muhammet Kılıçsallayan, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrencilere yönelik “Nerede O Eski Ramazanlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Ramazan davulundan mahalle iftarlarına her şey konuşuldu

Programda konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Söyleşide, geçmiş dönemlerde Ramazan ayının mahalle hayatındaki yeri, iftar sofralarının bereketi, komşuluk ilişkilerinin gücü ve paylaşma kültürü gibi pek çok gelenek öğrencilere anlatıldı.

Özellikle eski Ramazanların mahalle kültürü içerisinde yaşanan sıcaklığı ve dayanışma ruhu üzerinde duran Kılıçsallayan, geçmişten bugüne uzanan bu değerlerin korunmasının ve genç kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Ramazan davulundan mahalle iftarlarına, çocukların Ramazan eğlencelerinden komşuluk dayanışmasına kadar pek çok geleneksel unsur örneklerle aktarıldı.

Miniklere Onikişubat Belediyesi’nden dolu dolu 3 güzel dergi

Öte yandan Onikişubat Belediyesi, öğrencilerin kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda program sonunda öğrencilere çeşitli yayınlar hediye edilerek Ramazan ayının anlam ve önemini anlatan eserler gençlerle buluşturuldu.

Öğrencilere “Bereket Zamanı” dergisi, “Ayşe, Ökkeş ve Gizli Dostları (İyilikte Yarışanlar)” hikâye kitabı ile “Ayşe ve Ökkeş ile Bilgiyi Renklendiriyoruz” Ramazan’a özel boyama kitapları dağıtıldı.

Dergiler, Onikişubat genelindeki tüm ilkokullarda öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Onikişubat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin Ramazan ayının manevi atmosferini daha yakından tanımaları, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirmeleri hedeflenirken; aynı zamanda millî ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sağlanıyor.