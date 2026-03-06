Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 256 lira seviyesinde işlem gördü.

Kahramanmaraş’ta Güncel Altın Fiyatları

Kahramanmaraş kuyumcu piyasasında açıklanan son verilere göre altın fiyatları şöyle:

Güncel Altın Türleri

Külçe Altın: 7.420 TL

22 Ayar Altın: 7.320 TL

14 Ayar Altın: 6.200 TL

Yeni Tarihli Altın Fiyatları

Kuyumcularda yeni tarihli altınların alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Büyük Altın (25’lik): Alış: 121.000 TL Satış: 124.000 TL

Tam Altın (1/1): Alış: 48.400 TL Satış: 49.600 TL

Yarım Altın (1/2): Alış: 24.200 TL Satış: 24.800 TL

Çeyrek Altın (1/4): Alış: 12.100 TL Satış: 12.400 TL



Eski Tarihli Altın Fiyatları

Eski tarihli altın fiyatları ise şu seviyelerde işlem görüyor:

Büyük Altın: Alış: 118.200 TL Satış: 121.200 TL

Tam Altın: Alış: 47.280 TL Satış: 48.480 TL

Yarım Altın: Alış: 23.640 TL Mahir Ünal Eskişehir’de "Vefa İftarı"na Katıldı İçeriği Görüntüle Satış: 24.240 TL

Çeyrek Altın: Alış: 11.820 TL Satış: 12.120 TL



Altın Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri küresel jeopolitik riskler.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.

Analistler ayrıca ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ile Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Kahramanmaraş’ta altın piyasası yakından takip edilirken, özellikle yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.