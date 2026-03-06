Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.
Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 7 bin 256 lira seviyesinde işlem gördü.
Kahramanmaraş’ta Güncel Altın Fiyatları
Kahramanmaraş kuyumcu piyasasında açıklanan son verilere göre altın fiyatları şöyle:
Güncel Altın Türleri
-
Külçe Altın: 7.420 TL
-
22 Ayar Altın: 7.320 TL
-
14 Ayar Altın: 6.200 TL
Yeni Tarihli Altın Fiyatları
Kuyumcularda yeni tarihli altınların alış ve satış fiyatları şu şekilde:
-
Büyük Altın (25’lik):
-
Alış: 121.000 TL
-
Satış: 124.000 TL
-
-
Tam Altın (1/1):
-
Alış: 48.400 TL
-
Satış: 49.600 TL
-
-
Yarım Altın (1/2):
-
Alış: 24.200 TL
-
Satış: 24.800 TL
-
-
Çeyrek Altın (1/4):
-
Alış: 12.100 TL
-
Satış: 12.400 TL
-
Eski Tarihli Altın Fiyatları
Eski tarihli altın fiyatları ise şu seviyelerde işlem görüyor:
-
Büyük Altın:
-
Alış: 118.200 TL
-
Satış: 121.200 TL
-
-
Tam Altın:
-
Alış: 47.280 TL
-
Satış: 48.480 TL
-
-
Yarım Altın:
-
Alış: 23.640 TL
-
Satış: 24.240 TL
-
-
Çeyrek Altın:
-
Alış: 11.820 TL
-
Satış: 12.120 TL
-
Altın Neden Yükseliyor?
Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri küresel jeopolitik riskler.
Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.
Analistler ayrıca ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ile Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.
Kahramanmaraş’ta altın piyasası yakından takip edilirken, özellikle yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.