Şehit Fatih Gök İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda, Yeşilay görevlileri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı, Yeşilayın faaliyetleri ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlatan videolar izletildi.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, burada yaptığı konuşmada, Yeşilayın 106 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bağımlılığın yalnızca madde kullanımından ibaret olmadığını belirten Alagöz, tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla da mücadele ettiklerini ifade etti.

Programa, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.