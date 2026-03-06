Kahramanmaraş’ta Deprem Haftası Etkinlikleri Başladı

Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de, afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri bu yıl da Kahramanmaraş’ta geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şehir genelinde düzenlenen programlarda, deprem başta olmak üzere yangın ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle anlatıldı.

Okullarda Deprem ve Yangın Tatbikatları Yapıldı

Kahramanmaraş’taki birçok okulda öğrencilerin katılımıyla deprem anı davranışları ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikatlar sırasında öğrenciler;

Deprem anında güvenli pozisyon alma,

Acil tahliye yollarını kullanma,

Toplanma alanlarına ulaşma

gibi kritik adımları uygulamalı olarak öğrendi.

Aynı zamanda gerçekleştirilen yangın tatbikatları ile olası bir acil durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği de öğrencilere gösterildi.

Kurumlar Ortak Çalışma Yürüttü

Deprem Haftası kapsamında yürütülen faaliyetler, birçok kurumun koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Etkinliklerde;

AFAD

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

aktif rol aldı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde afet anında yapılması gereken doğru davranışlar detaylı şekilde anlatıldı.

“Erken Yaşta Bilinçlendirme Hayati Önem Taşıyor”

Program kapsamında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Hasan Altın, yürütülen çalışmaların temel amacının toplumda afet bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Altın, özellikle çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim ve tatbikatların yıl boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirten Altın, toplumun her kesiminin afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Amaç: Afetlere Karşı Hazırlıklı Bir Toplum

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri, afetlerin her an yaşanabileceği gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Gerçekleştirilen eğitimler sayesinde öğrenciler ve vatandaşlar, olası bir deprem ya da acil durumda doğru ve hızlı hareket etmenin hayat kurtardığını uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.