TBMM’de Orta Doğu Gündemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Orta Doğu’da son dönemde artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede uzun yıllardır süren çatışmaların giderek daha karmaşık bir hal aldığını ifade eden Şahin, yaşanan gelişmelerin yalnızca iki ülke arasındaki kriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Şahin, mevcut tabloyu değerlendirirken bölgesel ölçekte daha büyük bir çatışma riskinin ortaya çıktığını dile getirdi.

“Uluslararası Sistem Kriz Yaşıyor”

Konuşmasında uluslararası kurumların etkisine de değinen Mehmet Şahin, küresel sistemin ciddi bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

Uluslararası hukukun ve küresel kuruluşların etkinliğinin zayıfladığını savunan Şahin, mevcut uluslararası düzenin önemli bir kriz yaşadığını belirtti.

Bu durumun bölgede yaşanan sorunların çözümünü daha da zorlaştırdığını vurguladı.

İsrail–İran Gerilimine Dikkat Çekti

Şahin, özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilimin Orta Doğu’daki dengeleri daha da hassas hale getirdiğini ifade etti.

Bölgede yaşanan her yeni gelişmenin başka çatışmaları tetikleyebileceğini belirten Şahin, krizin büyümesi halinde daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Önceliği Barış ve İstikrar

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterdiğini belirten Şahin, Ankara’nın diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Şahin konuşmasında, Türkiye’nin bir yandan diplomasi yoluyla çözüm arayışlarını devam ettirdiğini, diğer yandan da savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin bölgedeki krizlerin büyümesini önlemek adına aktif bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı.