Şampiyonlar Ligi’nde Dev Kapışma

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek rövanş için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Galatasaray – Liverpool Maçı Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması 10 Mart 2026 Salı günü oynanacak.

Karşılaşma İstanbul’daki RAMS Park Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak.

Yayın Bilgileri

Tarih: 10 Mart 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: RAMS Park

Yayın: TRT 1 ve Tabii platformu

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Galatasaray Son 16’ya Nasıl Geldi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile tamamladı ve play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip:

İlk maçı İstanbul’da 5-2 kazandı

Deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen turu geçmeyi başardı.

Bu sonuçla Galatasaray adını son 16 turuna yazdırdı.

Liverpool’un Performansı

Liverpool ise Devler Ligi’nde güçlü bir performans sergiledi.

İngiliz temsilcisi lig aşamasında oynadığı 8 maçın 6’sını kazandı, 2’sini kaybetti ve 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray’da Eksik Yok

Galatasaray, Liverpool karşısına tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Okan Buruk geniş kadro avantajını kullanabilecek.

Ancak UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart Sınırındaki Oyuncular

Galatasaray’da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek isimler:

Uğurcan Çakır

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Roland Sallai

Noa Lang

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi durumunda İngiltere’deki rövanş maçında takımının başında yer alamayacak.

RAMS Park’ta Tribünler Dolacak

Son yıllarda Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosferle dikkat çeken Galatasaray taraftarının, Liverpool karşılaşmasında da tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

RAMS Park’ta oynanacak bu kritik mücadele dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.