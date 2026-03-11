Yeni Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (2026/11)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, gıda ürünlerinin hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren harf, sembol veya numara içermeyen ürünler piyasaya arz edilemeyecek.

Bu düzenleme ile gıdaların üretim sürecinin daha kolay takip edilmesi ve tüketici güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Parti İşareti Nasıl Belirlenecek?

Yeni düzenlemeye göre gıda ürünlerinin ait olduğu parti, üretici tarafından belirlenecek ve işaretlenecek.

Parti numarası veya işareti:

Etiket üzerindeki diğer bilgilerden kolayca ayırt edilebilir olacak

Önünde "P" veya "L" harfi bulunabilecek

Ambalajın üzerinde ya da etiket üzerinde yer alacak

Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda ise parti numarası paket, kap veya ticari belgeler üzerinde gösterilebilecek.

Üretim veya Son Tüketim Tarihi Parti Numarası Olabilecek

Tebliğe göre bazı durumlarda üretim tarihi veya son tüketim tarihi parti numarası olarak kullanılabilecek.

Ancak bunun için tarih bilgisinin gün ve ay şeklinde açıkça belirtilmesi ve etiket üzerinde şu ifadenin yer alması gerekiyor:

“Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir.”

Bazı Ürünlerde Zorunluluk Uygulanmayacak

Yeni düzenleme bazı ürünleri kapsam dışında bırakıyor.

Buna göre:

Satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ve talep üzerine paketlenen gıdalar

10 santimetrekareden küçük ambalajlı ürünler

Porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlar

gibi ürünlerde parti işareti şartı aranmayacak.

Kurallara Uymayanlara Ceza Verilecek

Tebliğe aykırı davranan gıda işletmeleri hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Gıda işletmecileri ayrıca kullandıkları parti numarası veya işaretine ilişkin kayıtları tutmak ve talep edildiğinde Bakanlığa sunmak zorunda olacak.

İşletmelere Uyum İçin Süre Tanındı

Yeni düzenleme kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin 31 Aralık 2026’ya kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekiyor.

Bu tarihten sonra tebliğe uygun olmayan gıdalar piyasada bulundurulamayacak.

Düzenleme, ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.