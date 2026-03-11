Çocuklarını Görmek İçin Eve Gitmişti

Olay, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki Songül A., çocuklarını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi Selami A.’nın (34) evine gitti. İddiaya göre evde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında Selami A., eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki çocuk annesi Songül A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Zanlının Çok Sayıda Suç Kaydı Var

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şüpheli Selami A.’nın “kasten yaralama” ve “hırsızlık” başta olmak üzere toplam 9 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.