Yeni düzenleme ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe sahip, döner sermayeli ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Böylece Türkiye’deki korunan alanların yönetimi, doğa turizmi faaliyetleri ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların daha etkin ve planlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı liderliğindeki bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemenin, doğal varlıkların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve doğa turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Kanun teklifinin hazırlanması ve TBMM’deki görüşmeleri sürecinde çeşitli kurumların katkıları da etkili oldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat sürecin teknik ve idari çalışmalarında yer alırken, aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de komisyon aşamasındaki değerlendirmeler ve çalışmalarla sürece katkı sundu.

Yeni kanunla birlikte Türkiye genelindeki milli parklar, tabiat parkları ve diğer korunan alanların yönetiminin daha güçlü bir kurumsal yapı altında yürütülmesi amaçlanıyor. Düzenleme sayesinde doğa turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi, doğal yaşamın korunması ve av hayatının daha kontrollü şekilde yönetilmesi hedefleniyor.