Edinilen bilgilere göre, yangın Küçük Sanayi Sitesi Profilciler Caddesi’nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerinde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.