Şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen yol yatırımları aralıksız devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında önemli arterlerde yenileme faaliyetleri bir bir hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dulkadiroğlu Vezir Hoca Bulvarında sıcak asfalt serimine başlandı. Ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde ilk olarak zemin hazırlıkları tamamlandı.

Ardından gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi ile birlikte yolun sürüş konforunun artırılması, araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bulvarın mevcut yol standardı yükseltilirken, modern ve dayanıklı sıcak asfalt kaplamaları ile ulaşım altyapısı daha güçlü hale getiriliyor. Yol yenileme ve asfalt çalışmaları kapsamında Vezir Hoca Bulvarı’nın uzun yıllar hizmet verecek şekilde dayanıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.