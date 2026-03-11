Şirket tarafından düzenlenen iftar programı, çalışanların yoğun katılımıyla samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi. Programda şirket yöneticileri ve personeller bir araya gelerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, bu tür organizasyonların kurum içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiği vurgulanarak organizasyona katkı sunan AKEDAŞ yönetimine teşekkür edildi. Her yıl düzenlenen iftar programının çalışanlar arasındaki bağları kuvvetlendirdiği ve kurum kültürünün gelişmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını tebrik etti. AKEDAŞ ailesi ise geleneksel hale gelen iftar programında bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.