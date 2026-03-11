6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ili etkileyen büyük depremlerde, şehrin en önemli tarihi ve ticari merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı da ciddi zarar görmüştü. Depremin ardından bölgede kapsamlı bir yeniden inşa ve ihya süreci başlatılırken, çarşı esnafı geçici olarak konteyner çarşılar ve farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürmüştü.

Aradan geçen süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kapalı Çarşı’nın tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çarşının büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yenilenen Kapalı Çarşı’nın son görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Kurum paylaşımında, “Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık, yapıyoruz. İşte Kahramanmaraş Kapalı Çarşı” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde çarşının sokakları, dükkân cepheleri ve mimari yapısının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, tarihi çarşının yeniden hizmete açılmasıyla birlikte bölgedeki ticari hareketliliğin artması bekleniyor. Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan Kapalı Çarşı’nın yeniden ayağa kalkması, şehirde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.