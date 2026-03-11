Yetkililer, plaka üzerinde yapılan font değişikliği, kalınlaştırma, vida ile harflerin değiştirilmesi veya plakanın farklı tasarımlarla düzenlenmesinin yasal olmadığını vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, standart dışı plaka kullanan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Trafik ekipleri özellikle son dönemde şehir merkezleri ve ana arterlerde APP plaka kullanımına yönelik kontrollerini artırdı.

Yetkililer, APP olarak bilinen bu plakaların araçların tanınmasını zorlaştırdığı ve güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle plaka üzerinde yapılan en küçük değişiklik bile “standart dışı plaka kullanımı” kapsamında değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı mevzuatına göre, araçlarda TÜVTÜRK ve Şoförler Odaları tarafından verilen standart plaka dışında plaka kullanılması yasak. Denetimlerde APP plaka tespit edilmesi durumunda araç sürücülerine idari para cezası uygulanırken, plakaların da değiştirilmesi isteniyor.