Turnuva boyunca rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koyan öğrenciler, tüm karşılaşmaları başarıyla tamamlayarak namağlup bir şekilde bölge şampiyonu olmayı başardılar.

Yoğun ve disiplinli bir hazırlık sürecinin ardından turnuvaya katılan sporcular, hem kız hem de erkek kategorilerinde sergiledikleri mücadeleyle dikkat çekti. Oynadıkları karşılaşmalarda yüksek tempolu oyunları, takım ruhu ve kararlı performanslarıyla rakiplerini geride bırakan Kipaş Eğitim Kurumları sporcuları, turnuvayı zirvede tamamladı.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte öğrenciler, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanarak Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasında yer aldılar ve Kahramanmaraş’a büyük bir gurur yaşattılar. Öğrencilerin başarısı okul yönetimi, öğretmenler ve aileleri tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

Turnuva dönüşünde okulda düzenlenen karşılama programında öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Okul yönetimi, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen başarının disiplinli çalışmanın ve güçlü takım ruhunun bir sonucu olduğunu vurguladı.