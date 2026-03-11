Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, sağduyulu bir çözüm yolu aramak yerine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü. Diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıyan o anlarda, kavgaya şahit olan çocukların korku dolu feryatları ve ağlayışları çevredeki vatandaşların yüreğini sızlattı.

Uzmanlar, Ramazan ayında kan şekerinin düşmesi ve açlığın verdiği yorgunlukla birlikte sürücülerin "öfke kontrolü" konusunda daha hassas olmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Yaşanan bu son olay, trafikteki bir anlık sabırsızlığın sadece tarafları değil, araçlardaki en savunmasız varlıklar olan çocukları nasıl derinden etkilediğini gözler önüne serdi.

Trafikte benzer bir durumla karşılaşıldığında hem kendi güvenliğiniz hem de sevdiklerinizin psikolojisi için şu kurallara uymak hayati önem taşır:

Sükunetinizi Koruyun: Maddi hasar telafi edilebilir ancak bir çocuğun hafızasına kazınan şiddet görüntüsü silinemez.

Doğrudan İletişimden Kaçının: Gerginliğin arttığını hissettiğiniz an aracınıza geçerek kolluk kuvvetlerinin gelmesini bekleyin.

Empati Yapın: Karşınızdaki kişinin de sizin gibi oruçlu, yorgun veya stresli olabileceğini unutmayın!

Unutmayın: Hiçbir trafik kazası veya haklılık payı, bir çocuğun gözyaşından daha değerli değildir. Trafikte gösterdiğiniz nezaket, aslında toplumun huzuruna yapılmış en büyük yatırımdır.