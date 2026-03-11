Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), sivil toplum kuruluşlarının proje üretme kapasitesini artırmaya yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2026 Yılı Proje Destek Programı kapsamında, “Sosyal Girişimciliğin Desteklenmesi” teması çerçevesinde hazırlanacak projelere yönelik gerçekleştirilecek programda, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve teknik destek sağlanacak.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Eğitim ve Teknik Destek

SOGEM’in düzenleyeceği “Sosyal Girişimcilik Temalı Proje Geliştirme Programı” ile katılımcı sivil toplum kuruluşlarına sosyal girişimcilik yaklaşımıyla proje geliştirme, sosyal etki oluşturma, sürdürülebilir gelir modeli tasarımı ve çağrı rehberine uygun proje yazımı konularında kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek süreci ile katılımcıların proje taslakları üzerinde çalışmaları sağlanacak.

Başvurular Başladı

Eğitim programına şehirde faaliyet gösteren ve Sosyal Girişimcilik teması kapsamında proje sunmayı planlayan sivil toplum kuruluşları başvurabilecek. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 18 Mart 2026 tarihine kadar https://sogem.kahramanmaras.bel.tr adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından eğitimler 23 Mart – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.