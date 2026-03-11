Şehrin merkezinde yoğun ilgi gören kurslar, ilçelerde de açılmaya devam ederken KAMEK’in yeni adreslerinden biri de Andırın oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen KAMEK kapsamında düzenlenecek eğitim programlarıyla Andırınlı vatandaşlar farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarda katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunularak, bireylerin yeni beceriler kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.

7 Farklı Branşta Eğitim

KAMEK çatısı altında Andırın’da düzenlenecek atölye ve kurs programlarında; robotik kodlama, akıl ve zekâ oyunları, bağlama, resim, halk oyunları, kadınlara yönelik fitness ve makrome çanta yapımı gibi farklı branşlarda eğitimler verilecek. Teknolojiden sanata, kültürel faaliyetlerden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kurs programlarıyla her yaş grubundan vatandaşın ilgi alanına hitap edilmesi amaçlanıyor.

Özellikle gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı hedefleyen robotik kodlama ve akıl zekâ oyunları eğitimleri, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlarken; bağlama, halk oyunları ve resim kursları ise kültürel ve sanatsal yeteneklerin desteklenmesine katkı sağlayacak. Kadınlara yönelik fitness ve makrome çanta yapımı kurslarıyla da hem sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi hem de el becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Yapılabiliyor

7 – 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyor. KAMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/11/andirin-kamek-kurslari-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru formuna ulaşarak işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor.