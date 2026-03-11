Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının manevi atmosferi, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin dört bir yanında hissedilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın birlik, paylaşma ve maneviyat iklimini yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği programlara bir yenisini daha ekliyor.

Bu yıl ilk kez oluşturulan Ramazan Sokağı, her akşam farklı programlarla vatandaşların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafız ve yazar Osman Egin, 12 Mart Perşembe günü Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Saat 20.30’da başlayacak söyleşide hafız Egin, Ramazan ayının manevi derinliğine yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Egin, Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadisler ve ibretlik kıssalar eşliğinde Ramazan’ın insan hayatındaki önemi ele alacak; sabır, paylaşma, yardımlaşma ve manevi arınma gibi konuları da katılımcılarla paylaşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu maneviyat dolu programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.