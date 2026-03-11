"Aziz milletimizin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz imanını en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ediyor, bu eşsiz eseri milletimize armağan eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin azminin, inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Her bir mısrası, milletimizin en zor şartlarda dahi gösterdiği kararlılığı ve fedakârlığı gelecek nesillere aktaran bir destandır.

Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde milletimize moral ve umut veren İstiklal Marşı, cephede mücadele eden Mehmetçiğe güç vermiş, vatan toprağının kutsiyetini ve bağımsızlığın vazgeçilmezliğini tüm dünyaya haykırmıştır. Bu yönüyle İstiklal Marşı, milletimizin karakterini ve ortak vicdanını yansıtan millî bir değerimizdir.

Bizlere düşen görev, İstiklal Marşı’nın taşıdığı birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu daima canlı tutmak, ecdadımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı aynı inanç ve sorumlulukla gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi