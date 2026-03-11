Bennett’ten Türkiye’nin Bölgesel Rolüne Vurgu

Bloomberg Brief programına katılan İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye’nin bölgedeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, Türkiye’nin son yıllarda bölgesel politikada daha aktif bir rol üstlendiğini belirterek Ankara’nın farklı ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin dikkat çektiğini söyledi.

Türkiye’nin Bölgedeki Etkisi Tartışılıyor

Programda Türkiye’nin Suriye, Katar ve diğer bazı ülkelerle geliştirdiği diplomatik ve stratejik ilişkiler de gündeme geldi.

Bennett, Türkiye’nin bölgedeki ittifaklarının güçlenmesini değerlendirdiği açıklamalarında, Ankara’nın bölgesel politikalarının bazı ülkeler tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. "Erdoğan'ın bölgede yeni bir Sünni ittifakı kurmasını, bu ülkelerle bir eksen oluşturmamasını sağlamalıyız" dedi.

"Nihayetinde seçim Türkiye’ye kalmış" diyerek "Bizi kuşatmaya çalışırlarsa boş durmayacağız. İran’dan sonra Türkiye..." ifadesini kullandı.

Açıklamalar Uluslararası Gündeme Taşındı

Eski İsrail Başbakanı Bennett’in sözleri kısa sürede uluslararası basında da yer buldu.

Uzmanlar, Ortadoğu’daki gelişmelerin ve ülkeler arasındaki diplomatik açıklamaların bölgesel dengeler açısından yakından izlenmeye devam ettiğini belirtiyor.