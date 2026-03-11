Erdoğan’dan Emeklilere Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce hesaplara yatırılacağını söyledi.

Maaş Ödemeleri Öne Çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bu aya özel olarak emekli maaşlarının da öne çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri 14 Mart’tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Bayram Öncesi Çifte Ödeme

Bu düzenlemeyle birlikte emekliler bayram öncesinde hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Yapılan düzenlemenin milyonlarca emeklinin bayram öncesi ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor.