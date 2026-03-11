Emekliler Bayram İkramiyesini Bekliyor

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacak ikramiyeleri bekliyor.

Mevcut uygulamaya göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere yılda toplam 8 bin TL bayram ikramiyesi ödeniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan kanun teklifi kapsamında bu yıl ikramiyelerin 4’er bin TL olarak ödeneceğini açıklamıştı.

İkramiye Zammı Şimdilik Gündemde Değil

Bayram öncesinde ikramiyelerin artırılacağı yönünde beklentiler oluşmuştu. Ancak hükümet kanadından gelen açıklamalara göre ikramiyelerde bu yıl artış yapılması planlanmıyor.

Güler, yaklaşık 150 milyar TL’lik bütçenin emekli bayram ikramiyeleri için ayrıldığını belirtmişti.

Enerji fiyatlarındaki artışlar, küresel gelişmeler ve bütçe disiplini gibi nedenlerle zam beklentisinin ertelendiği ifade edildi.

İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılmasının beklendiğini söyledi.

Karakaş’a göre ödemelerin 15-16 Mart tarihleri civarında emeklilerin hesaplarında olması öngörülüyor.

Ankara Kulislerinde Yeni Senaryolar Konuşuluyor

Karakaş, Ankara kulislerinde emekli ikramiyeleriyle ilgili farklı senaryoların konuşulduğunu belirtti.

Bu senaryolardan biri ise ilerleyen dönemlerde ikramiyenin sadece düşük gelirli emeklilere verilmesi yönünde.

Karakaş, bu konuda henüz resmi bir karar bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bayram ikramiyesi 2018 yılından beri tüm emeklilerin yasal hakkı.

Ancak bazı çevrelerde ikramiyenin sadece en düşük maaş alan emeklilere verilmesi gibi bir modelin tartışıldığı konuşuluyor.

Bu bilgiler şimdilik kulis bilgisi niteliğinde.

Yeni Sosyal Destek Modeli Gündeme Gelebilir

Uzmanlara göre ilerleyen süreçte “gelir tamamlayıcı aile destek modeli” gibi yeni bir sosyal destek sisteminin devreye alınabileceği de konuşuluyor.

Bu modelde düşük gelirli emeklilerin daha fazla desteklenmesi hedeflenebilir.

Ancak bu konuda henüz resmi bir düzenleme yapılmış değil.