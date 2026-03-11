Denetimler Bilgilendirme Şeklinde Yapılacak

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında oluşan yoğunluk ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetler üzerine yeni bir düzenlemeye gidildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, plaka denetimleri 1 Nisan tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.

Bu süreçte vatandaşlara plaka standartları hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.

27 Şubat’tan Sonra Kesilen Cezalar İptal Edilecek

Bakanlık kaynaklarına göre, yine aynı talimat kapsamında 27 Şubat tarihinden itibaren kesilen cezaların da iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Bu adımın, plaka değişimi için oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla alındığı belirtildi.

TŞOF Tarafından Basılan Plakalara Ceza Uygulanmayacak

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında olsa bile cezai işlem konusu yapılmayacak.

Ancak vatandaşların plaka üzerinde sonradan değişiklik yapması durumunda cezai işlem uygulanacak.

Plaka Üzerinde Değişiklik Yapanlara 4 Bin TL Ceza

Yetkililer, TŞOF tarafından basılmış plakalar üzerinde vatandaşların sonradan yaptığı değişikliklerin cezaya tabi olacağını belirtti.

Bu kapsamda plaka üzerinde;

ekleme yapılması

yazı tipi değiştirilmesi

plakanın farklı şekilde düzenlenmesi

gibi durumlarda 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Sahte Plaka Kullananlara 140 Bin TL Ceza

Yetkili kuruluş dışında plaka basan yerlerden alınan gayriresmi ve sahte plakaları araçlarında kullanan sürücülere ise ağır yaptırımlar uygulanmaya devam edecek.

Bu kapsamda sahte plaka kullananlara 140 bin TL idari para cezası kesileceği bildirildi.

Amaç Suçla Mücadeleyi Güçlendirmek

Yetkililer, plaka standartlarının uygulanmasının özellikle;

uyuşturucu ticareti

göçmen kaçakçılığı

terör suçları

gibi suçlarla mücadele açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Düzenlemenin temel amacının kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması olduğu ifade edildi.