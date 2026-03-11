Programda, hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde öne çıkan gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mehmet Şahin oldu.

Samimi ve kapsamlı bir sohbet ortamında gerçekleşen programda, ulusal ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gündemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Program boyunca dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, bölgesel dengeler ve Türkiye’nin bu süreçte izlediği politikalar el e alınırken, Prof. Dr. Mehmet Şahin gündeme ilişkin görüş ve analizlerini izleyicilerle paylaştı.

Şahin, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu küresel gelişmeleri değerlendirirken aynı zamanda ülkenin geleceğine dair perspektifler de sundu.