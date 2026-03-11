Kahramanmaraş’ta Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş genelinde bugün hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde hissedilen soğuk hava nedeniyle erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Gün içerisinde güneşin etkisiyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi ve havanın daha ılık seyretmesi bekleniyor.

Hafta Sonu İçin Yağış Uyarısı

Meteorolojik tahminlere göre Cuma ve Cumartesi günleri Kahramanmaraş’ın özellikle güney ve doğu kesimlerinde kısa süreli ve hafif yağış geçişleri yaşanabilir.

Yağışların miktar açısından önemli bir risk oluşturmadığı belirtilirken, Pazar gününden itibaren Orta Akdeniz ve Suriye çevresinde oluşabilecek alçak basınç sisteminin bölgeyi etkileyebileceği ifade ediliyor.

Bu sistemin etkisiyle ilerleyen günlerde daha belirgin ve yaygın yağışların görülmesi bekleniyor.

Göksun Çevresinde Don Riski

Sabah saatlerinde özellikle Göksun çevresinde yer yer don olayı görülebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kahramanmaraş’ta İlçe İlçe Sıcaklıklar

Bugün Kahramanmaraş’ta beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle:

Güney İlçeleri

Onikişubat: 15-16°C

Dulkadiroğlu: 15-16°C

Türkoğlu: 15-16°C

Pazarcık: 15-16°C

Kuzey İlçeleri

Göksun: 8-10°C

Nurhak: 8-10°C

Afşin: 10-14°C

Elbistan: 10-14°C

Çağlayancerit: 10-14°C

Ekinözü: 10-14°C

Diğer İlçeler

Andırın: 13°C civarında

Rüzgar Kuzey ve Doğudan Esecek

Kahramanmaraş genelinde rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde bölgede yağışların artabileceğini belirterek vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.