Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla hem altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor hem de ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar modern ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplanarak yenileniyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehir merkezinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yoğun bir mesai harcıyor. Program dâhilinde gerçekleştirilen çalışmalarla, zamanla yıpranan ve altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yol yüzeyleri onarılarak daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda ekipler, Dulkadiroğlu Şeyh Adil Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı Rafet Efendi Caddesi’nde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde Onikişubat’ta bulunan Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde de altyapı çalışmaları sırasında deforme olan yol yüzeyleri sıcak asfaltla yenileniyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, arterlerde oluşan bozulmalar giderilerek sürüş konforu ve trafik güvenliği yeniden sağlanıyor.

Bağlantı Yolunda Önemli Asfalt Hamlesi

Büyükşehir ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer nokta ise Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan 45035. Sokak oldu. Özellikle şehir içi ulaşım açısından önemli bir bağlantı sağlayan güzergahta yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 metrelik yol kesimi sıcak asfaltla kaplanıyor.

Güzergâh Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Doğu Çevre Yolu arasında bağlantı sağlaması nedeniyle bölgedeki ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nden çıkan araçların Doğu Çevre Yolu’na ulaşımında aktif olarak kullanılan bu güzergâhta gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarıyla yol standardı yükseltilerek trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Asfalt Yatırımları Durmaksızın Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti alabilmesi için asfalt yenileme, bakım ve onarım faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz devam edeceği ifade edildi. Ayrıca altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarına geçildiği ve şehir genelinde ulaşım standardının yükseltilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.