Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Şubat ayında iç hat yolcu trafiği 22 bin 156 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 229, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 230 oldu.

Şubat ayında havalimanında taşınan yük trafiği ise (kargo, posta ve bagaj) 182 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2026 yılının Ocak-Şubat dönemini kapsayan ilk iki aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 43 bin 618 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 406, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 374 ton olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu ve uçuş hareketliliğinin yılın ilk aylarında da sürdüğünü ortaya koydu.