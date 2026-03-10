Edinilen bilgilere göre, yangın Pazarcık ilçesinde bir manavda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.