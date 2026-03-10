Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi tarafından gerçekleştirilen program, Ramazan’ın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

Kahramanmaraş iş dünyasının önemli buluşmalarından biri olarak dikkat çeken programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere AK Parti ve MHP İl Başkanları, il protokolü, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında davetliler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi iklimini paylaştı. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada, kentte yürütülen çalışmalar ve iş dünyasının beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu ifade etti.

Başkan Görgel konuşmasında, Kahramanmaraş’ın güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu vurgulayarak, kamu kurumları ve iş dünyasının iş birliği içerisinde hareket etmesinin şehrin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ramazan’ın bereketinin paylaşıldığı iftar programı, davetlilerin sohbet ederek hasret gidermesi ve hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.