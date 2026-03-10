Programın yapımcısı Muhammet Kılıçsallayan, “Başarının yolu yaptığınız işi sevmekten geçiyor. Sevmeden başarılı olmak mümkün değil. Bu programı büyük bir aşkla yapıyoruz” diyerek, “Sabır Yükü”nün ortaya çıkış sürecini ve bugüne kadar geçen süreci anlattı.

İlk projeyi sunduklarında Aksu TV yönetiminin desteğiyle yola çıktıklarını belirten Kılıçsallayan, 59 haftada 100 farklı insanın hikâyesini izleyicilerle buluşturduklarını söyledi. “100 bölüm demek kısa bir zaman dilimi değil. 100 farklı insanın emek, alın teri ve hayat hikâyesini paylaştık. Kar, kış, yağmur, sıcak demeden çekimlerimizi gerçekleştirdik. Ortaya 100 bölüm ve 100 farklı anı çıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program ekibi de perde arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, bu başarıyı ekip arkadaşlarıyla paylaştıklarını dile getirdi. Program sayesinde hem deneyim kazandıklarını hem de doğayı, memleketin değerlerini ve farklı meslek gruplarını izleyicilere tanıtma fırsatı bulduklarını belirten ekip üyeleri, işi severek yaptıklarını ifade etti.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise “Sabır Yükü” programının televizyonun önemli yapımlarından biri olduğunu belirterek, programın samimiyet, emek ve gayretle hazırlandığını vurguladı. Programın farklı mesleklerden ve hayat hikâyelerinden insanları ekrana taşıyarak sabrın ve emeğin önemini ortaya koyduğunu ifade eden yetkililer, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.