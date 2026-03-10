Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen projeler birer birer tamamlanarak hizmete sunuluyor.

Bu doğrultuda, geride kalan 23 aylık süreçte Çağlayancerit’e kazandırılan önemli yatırımlar için toplu açılış töreni düzenlenecek. 11 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilecek törende, ilçeye toplam 854 Milyon TL maliyetle kazandırılan altyapı ve ulaşım yatırımları resmi olarak hizmete açılacak.

Altyapıdan Ulaşıma Dev Yatırımlar

Toplu açılış programı kapsamında, Çağlayancerit’in çevresel sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi, bölgenin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirecek Helete İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi ile ilçede gerçekleştirilen yol yatırımları vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye kazandırılan yatırımların açılışının gerçekleştirileceği programın önemli bir buluşma olacağı belirtilerek tüm vatandaşlar törene davet edildi. Açıklamada, “11 Mart Çarşamba günü saat 16.30’da Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilecek toplu açılış programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.