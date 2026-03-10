Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, Kahramanmaraş’ın ekonomik gelişimi ve geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan’ın ev sahipliğinde düzenlenirken, şehir protokolü ile iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özcan, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, bu tür buluşmaların birlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

İftar programında MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda Türkiye ekonomisinin gelişimi, üretimin ve girişimciliğin önemi ile Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

İş dünyası ve protokolün geniş katılım gösterdiği programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt ve doktor İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Ak Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanvekili Fatih Yıldız başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, kurum müdürü ve iş insanı katıldı.

Yaklaşık 350 davetlinin yer aldığı iftar programında katılımcılar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği buluşmada iş dünyasının temsilcileri karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak şehrin ekonomik geleceğine dair fikirlerini paylaştı.

Birlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gece, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesi ve yapılan sohbetlerle sona erdi.