Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, Elbistan’da kumar oynayan şahıslara da yüksek miktarda para cezası uygulandı.

Narkotik ekiplerince 5 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 55,66 gram metamfetamin, 7 Mart 2026 tarihinde yapılan operasyonda ise 767 adet captagon hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin 7 Mart 2026 tarihinde yürüttüğü bir başka çalışmada ise 24,17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise 63,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,28 gram metamfetamin, 1 adet folyo rulosu ve 1 adet aseton bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde umuma açık yerler, kıraathaneler ve kahvehanelere yönelik yapılan denetimlerde 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyonlarda kumara konu olduğu değerlendirilen 30 bin TL’ye el konulurken, suçüstü yakalanan şahıslara kişi başı 11 bin 600 TL olmak üzere toplam 325 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahipleri hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde uyuşturucu ve kumar başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.