Gençlerin tarih bilincini güçlendirmek, kültürel mirasla bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu kez de anlamlı bir gezi programı düzenlendi. 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen “Çete Destanı: Maraş’ın Kurtuluşu” adlı mobil oyun turnuvasında derece elde eden 40 genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul gezisine katıldı.

Tarihi Mekânlar Yerinde Keşfedildi

Pusula Maraş tarafından organize edilen gezi kapsamında gençler, İstanbul’un asırlara meydan okuyan tarihi ve kültürel miraslarını yerinde görerek bilgi edinme fırsatı yakaladı. Program çerçevesinde gençler; Eyüp Sultan Camii, Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Bayezid Meydanı, Çemberlitaş, Sultan Ahmet Meydanı, Alman Çeşmesi, Ayasofya Camii, Eminönü Sahili, Mısır Çarşısı, Üsküdar Sahili ve Kız Kulesi gibi İstanbul’un simge mekânlarını ziyaret etti.

Gezi boyunca rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde gençlere, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan eserlerin tarihî geçmişi, mimari özellikleri ve kültürel değeri hakkında bilgiler aktarıldı. Böylece gençler hem İstanbul’un tarihi dokusunu yakından tanıma hem de Türkiye’nin kültürel mirasına dair bilgi birikimlerini artırma fırsatı elde etti.

Hem Eğlenceli Hem Öğretici Bir Deneyim

Gerçekleştirilen gezi programı gençler için yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda öğretici ve ilham verici bir deneyim oldu. Farklı tarihi mekânları görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, özellikle İstanbul’un tarihi atmosferinden ve kültürel zenginliğinden çok etkilendiklerini ifade etti.

Geziye katılan gençler, bu organizasyonun kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirterek tarihi mekânları yerinde görmenin kendilerini hem mutlu ettiğini hem de gururlandırdığını dile getirdi. Öğrenciler ayrıca böylesine anlamlı bir gezi programı düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine ve Pusula Maraş ekibine teşekkür etti.