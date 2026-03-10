Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle buluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Gençlerin hem kültürel değerlerle buluşmasını hem de sosyal etkinlikler aracılığıyla bir araya gelmesini amaçlayan Pusula Maraş tarafından Ramazan ayına özel olarak “Güllaç Yapım Atölyesi” düzenlendi.

Ramazan ayının geleneksel lezzetlerini yaşatmayı ve genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen atölye çalışması, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında katılımcılar, Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan güllacın yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gençlerin El Emeği Ramazan Sofrasına Taşındı

Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan güllacın doğru yapım teknikleri, uzman eğitmen tarafından gençlere detaylı şekilde anlatıldı. Atölyede güllaç yapraklarının hazırlanmasından sütle buluşturulmasına, katmanların oluşturulmasından süsleme aşamasına kadar tüm süreçler uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, anlatılan teknikleri birebir deneyimleyerek kendi güllaçlarını hazırladı.

Etkinlik boyunca hem eğitici hem de keyifli anlar yaşayan gençler, geleneksel bir tatlının hazırlanış sürecini öğrenirken aynı zamanda kültürel mirasla da yakından tanışma fırsatı buldu. Pusula Maraş’ın düzenlediği atölye, gençlerin Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşabilecekleri sosyal bir ortam da sundu.

Programın sonunda katılımcıların hazırladığı güllaçlar paketlenerek kendilerine teslim edildi. Böylece gençler, atölyede öğrendikleri bilgileri aileleriyle paylaşma ve kendi hazırladıkları geleneksel tatlıyı Ramazan sofralarına taşıma imkânı elde etti.