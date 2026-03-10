Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine ve çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.