81 İlde Şehitliklerde Büyük Seferberlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve kabirlerini bayram ziyaretlerine hazır hale getirmek amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında 81 ildeki şehitliklerde bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta bulunan Kapıçam Şehitliği de ekipler tarafından detaylı bir bakımdan geçiriliyor.

Kapıçam Şehitliği’nde Temizlik ve Düzenleme Çalışması

Kahramanmaraş’ın en önemli şehitliklerinden biri olan Kapıçam Şehitliği’nde ekipler tarafından:

Genel temizlik

Çevre düzenlemesi

Mezar taşlarının kontrolü

Peyzaj düzenlemeleri

gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, bayramda yapılacak ziyaretlerin daha düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için hazırlıkların hızla sürdüğünü belirtti.

Şehit Mezarları Tek Tek Kontrol Ediliyor

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sadece temizlikle sınırlı kalmıyor.

Şehit mezarlarının mevcut durumu da tek tek incelenerek kayıt altına alınıyor. Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli bakım ve onarım süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

Bu sayede şehitliklerde uzun vadeli bakım ve koruma çalışmaları da sağlanmış olacak.

Bayram Ziyaretleri Öncesi Tamamlanacak

81 il müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıkların Ramazan Bayramı ziyaretleri başlamadan önce tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililer, bayram boyunca şehit yakınları ve vatandaşların kabir ziyaretlerini daha düzenli, temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.