Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu şehrin her köşesine ulaştırmak amacıyla düzenlediği programlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen etkinliklerle vatandaşları aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği ve yoğun ilgi gören “İlçemde İftar Var” programını bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla devam ettiriyor.

Program kapsamında ilçelerde kurulan iftar sofraları, yüzlerce vatandaşı bir araya getirerek Ramazan’ın manevi atmosferini daha güçlü şekilde hissettiriyor. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde yaşatmayı hedefleyen programın yeni durağı Çağlayancerit olacak.

11 Mart Çarşamba günü İlçe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek iftar programında yüzlerce Çağlayanceritli, aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açacak. Program yalnızca bir iftar yemeğiyle sınırlı kalmayacak. Etkinlik kapsamında Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan çeşitli programlar da düzenlenecek.

Katılımcılar, iftarın ardından gerçekleştirilecek etkinliklerle hem keyifli vakit geçirecek hem de Ramazan gecelerinin huzur dolu ortamını birlikte yaşayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.