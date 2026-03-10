Edinilen bilgilere göre, mağdur bir şahsın banka hesaplarının ithalat-ihracat işlemlerinde kullanılacağı vaadiyle hileli yöntemlerle ele geçirildiği ve bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda para trafiğinin yönetildiği tespit edildi. Mağdurun hesaplarına bloke koydurmasının ardından şüpheliler tarafından tehdit edildiği de belirlendi.

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan adli suçüstü müdahalesi sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk üzerinde yapılan aramalarda farklı markalarda 6 adet akıllı cep telefonu ve cihazlara takılı 6 adet SIM kart ele geçirilerek el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.