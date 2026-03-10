Metruk Binada Korkunç Manzara

Olay, bu akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi 35005. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin yanındaki metruk binanın birinci katında yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği Kıyafetlerinden Çıktı

Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin yanında bulunan kıyafetlerin cebinden Osman Doğan adına düzenlenmiş kimlik kartı çıktı. Olay yerine çağrılan Doğan’ın oğulları, bulunan kişinin babaları olduğunu teşhis etti.

Cinayet Bürodan Jet Operasyon

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından, olayın bir cinayet olduğu ihtimali üzerine duruluyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi olarak F. M. isimli şahsın üzerinde yoğunlaşıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.