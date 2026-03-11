Muhasebeciliği Bıraktı, Hayalini Göksun’da Gerçekleştirdi

Bir dönem Kayseri’de muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Asiye Sağır, yıllardır hayalini kurduğu hayvancılık için memleketi Kahramanmaraş’a döndü.

Göksun ilçesinde satın aldığı 55 dekarlık arazi üzerinde hayvancılık yapmak isteyen Sağır, 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje başvurusunda bulundu.

Projesi kabul edilen girişimci, yaklaşık 1 milyon 440 bin liralık yatırımın 607 bin lirasını hibe olarak aldı.

AB Standartlarında Modern Çiftlik Kurdu

Aldığı destekle Avrupa Birliği ve halk sağlığı kriterlerine uygun modern bir tesis kuran Sağır’ın çiftliğinde:

3 bin 800 metrekare kapalı alan ,

gübre çukuru

bulunuyor.

Teknolojik sistemlerle donatılan çiftlik, modern hayvancılık standartlarına göre hizmet veriyor.

103 Koyunla Başladı, 3 Yılda 800’e Ulaştı

Asiye Sağır, 2022 yılında 103 koyunla başladığı üretim yolculuğunu kısa sürede büyüttü.

Yaklaşık 3 yıl içinde sürüsünü 800 başa çıkaran girişimci, aynı zamanda çiftliğinde 4 kişiye istihdam sağlıyor.

Çiftlikte yetiştirilen Sivas Kangal ve Arap cinsi koyunlar, damızlık ve kurbanlık olarak satışa sunuluyor.

“Dünyadaki En Güzel Şey Üretmek”

Hayvancılığa çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğunu söyleyen Asiye Sağır, üretmenin verdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı:

“Kendi imkanlarımızla yapamayacağımız bir yatırımı yüzde 75’e varan hibe desteğiyle gerçekleştirdik. İlk etapta 103 koyunla başladık, bugün yaklaşık 800 koyunumuz var. Dünyadaki en güzel şey üretmek ve çalışmak.”

Kadın ve Genç Girişimcilere Çağrı

Hayvancılığın zor bir meslek olduğunu ancak sevildiğinde kazanç sağlayabileceğini belirten Sağır, özellikle kadın ve genç girişimcilere üretimden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

İlk zamanlarda çevresinden eleştiriler aldığını ancak eşinin desteği sayesinde yoluna devam ettiğini anlatan Sağır, üretmeye kararlılıkla devam edeceğini söyledi.