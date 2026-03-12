Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri yolu üzerinde bulunan Bölükeminler Petrol istasyonu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir vinç, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlardan biri büyük hasar alarak adeta hurdaya dönerken, bir başka aracın ise savrularak yol kenarından aşağıya düştüğü öğrenildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.