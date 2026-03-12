Basketbol Ligi’nde Kritik Karşılaşma
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin 28. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor Basketbol, kendi sahasında MKE Ankaragücü Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Kahramanmaraş İstiklalspor Basketbol – MKE Ankaragücü Basketbol maçı:
📅 Tarih: 14 Mart 2026 Cumartesi
🕓 Saat: 16.30
📍 Yer: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu
📺 Yayın: TBF TV YouTube (canlı ve şifresiz)
İstiklalspor Play-Off Hedefinde
Ligde geride kalan 27 haftada 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Kahramanmaraş temsilcisi 40 puanla 9. sırada bulunuyor.
Play-off hattına yaklaşmak isteyen İstiklalspor, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Rakip Ankaragücü Alt Sıralarda
Konuk ekip MKE Ankaragücü Basketbol ise ligde çıktığı 27 karşılaşmada 9 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.
36 puanla 16. sırada yer alan Ankara temsilcisi, Kahramanmaraş deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmek istiyor.
Kahramanmaraş’ta Tribünler Dolabilir
Basketbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda tribünlerin dolması bekleniyor. İstiklalspor taraftarı, takımlarına destek vererek kritik mücadelede salonda büyük bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.