Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem uygulandığı öğrenildi.
Yetkililer, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.