Emekliler İçin Ödeme Takvimi Başlıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin merakla beklediği maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri yarın itibarıyla başlayacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca vatandaşın ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mart’a kadar tamamlanacak.

Ödemeler doğrudan emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

SSK Emeklileri İçin Ödemeler Başlıyor

SSK (4A) kapsamında maaş ve ikramiye alan emekliler için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor.

Buna göre:

Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olan emeklilerin ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Ödeme günü:

21-23 Mart olan emeklilerin ödemeleri 15 Mart’ta ,

24-26 Mart olanların ödemeleri ise 16 Mart’ta yapılacak.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise şu tarihlerde hesaplara aktarılacak:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar için 17 Mart ,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar için 18 Mart.

Emekli Sandığı Ödemeleri Tek Gün Yapılacak

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri tek seferde yatırılacak.

Bu kapsamda ödemeler 19 Mart 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Bayram Öncesi Hesaplara Yatacak

Emeklilere yapılacak maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanmış olacak.

Bu sayede milyonlarca emekli bayram öncesinde hem maaşını hem de ikramiyesini alarak bayrama rahat bir şekilde girebilecek.